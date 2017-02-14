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Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017, 13:52
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Власть
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Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области

Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Рязанской области».

Текст Указа:

В связи с заявлением Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. по собственному желанию.

2. Назначить Любимова Николая Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Рязанской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: сайт http://kremlin.ru

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