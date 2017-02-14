В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области»

Для повышения социальной поддержки людей, внесших большой трудовой вклад в развитие страны и региона, имеющих продолжительный трудовой стаж, введено и действует звание «Ветеран труда Рязанской области».

Напомним, что звание присваивается гражданам, постоянно проживающим на территории Рязанской области, имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Обязательное условие – не менее половины указанного трудового стажа приходится на период работы и (или) иной деятельности на территории Рязанской области.

Для присвоения звания «Ветеран труда Рязанской области» следует обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо иметь при себе паспорт и трудовую книжку (либо выписку из трудовой книжки, заверенную в установленном порядке). К заявлению прикладывается личное фото размером 3х4 см.

Жители города и области могут воспользоваться Единым порталом предоставления государственных и муниципальных услуг и оформить заявку в электронном виде.

Гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Рязанской области», после назначения страховой пенсии, в том числе после назначения досрочной пенсии по старости независимо от прекращения трудовой деятельности, предоставляется право на ежемесячную выплату в размере

30% оплаты жилья и коммунальных услуг.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по Единому социальному телефону (4912) 51-36-00.