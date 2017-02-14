Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег

Двухдневный семинар «Повышение рентабельности производства молока через генетику и воспроизводство» проходит на базе Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. Организатор проведения – министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В работе семинара принимают участие зоотехники, ученые РГАТУ, студенты, ветврачи животноводческих хозяйств области, фермеры, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота.

Первый день работы семинара посвящен теории. Специалисты из ООО «Молочная компания «Генетика» (г.Нижний Новгород) провели с животноводами занятия по использованию в работе диагностического оборудования. Второй день семинара пройдет на территории животноводческих ферм колхоза СПК им. Ленина Старожиловского района и будет посвящен практическому применению в работе современного оборудования.