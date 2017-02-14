Областная общественно-политическая газета
15:28 МСК
Вторник
14 февраля 2017 года
№26 (5313)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег В Рязани определили лучший школьный музей В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской областиВ Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам В Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеНочью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега В Рязанской области тушили дачный дом Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге В Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя За сутки на дорогах Рязанской области произошло 27 ДТП Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской областиРязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты» В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области» Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦГубернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов регионаВ Рязани столкнулись две иномарки
Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017, 15:07
Просмотров: 42
Экономика
Версия для печати

Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег

Двухдневный семинар «Повышение рентабельности производства молока через генетику и воспроизводство» проходит на базе Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. Организатор проведения – министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В работе семинара принимают участие зоотехники, ученые РГАТУ, студенты, ветврачи животноводческих хозяйств области, фермеры, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота.

Первый день работы семинара посвящен теории. Специалисты из ООО «Молочная компания «Генетика» (г.Нижний Новгород) провели с животноводами занятия по использованию в работе диагностического оборудования. Второй день семинара пройдет на территории животноводческих ферм колхоза СПК им. Ленина Старожиловского района и будет посвящен практическому применению в работе современного оборудования.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
15:21
В Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса
15:07
Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег
14:21
Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»
14:17
В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области»
13:52
Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области
13:39
Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской области
13:33
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов региона
12:44
В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов
12:30
Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты»
11:49
На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту
11:43
Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя
11:40
В Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города
11:39
В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам
11:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега
11:01
Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге
10:40
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке
10:28
Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом
10:23
В Рязанской области тушили дачный дом
10:18
В Рязани столкнулись две иномарки
10:13
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 27 ДТП
09:02
Рязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»
09:00
Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦ
18:49
На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие
18:44
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области
18:37
В Рязани определили лучший школьный музей
18:30
Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани
18:27
В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»
18:20
В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
17:56
Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо
17:49
На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу
Вся лента новостей
№ 26 (5313) от
14 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Самый массовый старт
Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Без изъянов
Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы