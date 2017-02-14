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14.02.2017, 15:21
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Общество
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В Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса

Торжественная церемония открытия муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2017», «Воспитатель года России-2017», «Сердце отдаю детям-2017» прошла сегодня на базе школы № 65 Рязани, сообщает сайт администрации города. В заочном туре конкурсов свои силы попробовали 42 работника образовательных учреждений города: 11 детских садов, 16 школ, 3 учреждения дополнительного образования. В очный тур вышли 30 человек.

В рамках конкурса «Воспитатель года России» запланирован педагогический брифинг и занятие с детьми. Вышедшие в очный этап конкурса «Сердце отдаю детям» классные руководители и педагоги дополнительного образования представят умения в ходе творческих испытаний «Мое педагогическое кредо», эссе на заданную тему и «Учебное занятие с детьми».

По итогам двух конкурсных дней будут объявлены суперфиналисты – 6 лучших педагогов в каждом конкурсе, которых ждут мастер-класс и «круглый стол» образовательных политиков.

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России» состоится в детских садах №28 и 124, «Учитель года России» – в школе №65, «Сердце отдаю детям» – в школах №35 и 65.

17 февраля в 14.00 в Рязанском городском Дворце детского творчества пройдет церемония закрытия конкурсов.

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