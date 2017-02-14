В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»

Она посвящена очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Цель такой акции не только почтить память погибших, но и сформировать у молодежи представление о воинском долге, о верности Отечеству.

В проведении дня памяти приняли участие председатель организации «Боевое братство» по Рязанскому району Александр Лукинский, глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова, председатель молодежной администрации Рязанского района Виталий Исаев, а также учителя и ученики школы. Собравшиеся посмотрели видеоролики на которых отражены военные действия в Афганистане, открытие Памятной доски погибшему земляку Владимиру Гусеву в родном селе, читали его письма, стихи. А после учащиеся школы, местные жители и гости возложили цветы. Акции памяти пройдут во всех школах Рязанского района.