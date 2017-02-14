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Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017, 15:39
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Общество
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В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»

Автор фото: Валентина Севостьянова | В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»
Фото: Валентина Севостьянова.

Она посвящена очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Цель такой акции не только почтить память погибших, но и сформировать у молодежи представление о воинском долге, о верности Отечеству.

В проведении дня памяти приняли участие председатель организации «Боевое братство» по Рязанскому району Александр Лукинский, глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова, председатель молодежной администрации Рязанского района Виталий Исаев, а также учителя и ученики школы. Собравшиеся посмотрели видеоролики на которых отражены военные действия в Афганистане, открытие Памятной доски погибшему земляку Владимиру Гусеву в родном селе, читали его письма, стихи. А после учащиеся школы, местные жители и гости возложили цветы. Акции памяти пройдут во всех школах Рязанского района.

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