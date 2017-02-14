В Доме общественных организаций города Рязани говорили об участии Советского Союза и России в локальных войнах второй половины XX века

Беседа за «круглым столом» посвящалась Дню памяти о россиянах, выполнявших свой долг за пределами Отечества. Его в России отметят завтра, 15 февраля. В этот день вспомнят всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных операциях.

Сегодня о своей службе в Анголе, Эфиопии, Египте, Венгрии, Афганистане вспоминали те, кому довелось выполнять там свой воинский долг. Собравшиеся говорили о том, что у каждого поколения была своя война. О возможных причинах локальных военных конфликтов говорил профессор РГУ имени С.А.Есенина Рудольф Подоль. Николай Черных вспоминал о том, как в первой половине 90-х годов прошлого столетия получил назначение в Анголу. Он готовил к боевым действия ангольских десантников. В основу подготовки был взят армейский рукопашный бой. После того как президент республики Жозе Эдуарду душ Сантуш высоко оценил уровень подготовки десантных подразделений, Николаю Черных было поручено на тех же принципах подготовить личную охрану президента. Через пять лет Черных вернулся из Африки и до отставки работал преподавателем в РВВДКУ.

Самую многочисленную армию участников в локальных войнах составляют те, кто выполнял свой интернациональный долг в Республике Афганистан с1979 по 1989 годы. За 10 лет Афганской войны страна потеряла 15 тысяч бойцов, 137 из которых – рязанцы. Сейчас в региональном отделении общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на учете состоят более 2,5 тысячи воинов-интернационалистов, а также те, кто принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и других «горячих точках».

Завтра в полдень ветераны, а также их родные соберутся у памятника погибшим в локальных войнах и возложат цветы к Вечному огню. Там же пройдет акция «Красный тюльпан», в которой примут участие молодежные образовательные общественные организации Рязани. Они придут на площадь Маргелова с тюльпанами, которые дома изготовят своими руками из бумаги, картона и других материалов. После акции ветераны соберутся в Рязанском Дворце молодежи. Там состоится торжественное собрание и награждение тех, кто сегодня активно работает в ветеранских организациях.