Областная общественно-политическая газета
19:09 МСК
Вторник
14 февраля 2017 года
№26 (5313)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов регионаВ Рязани пенсионерка перевела «телефонным» мошенникам 50 тысяч рублей В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской областиВ Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты» В Доме общественных организаций города Рязани говорили об участии Советского Союза и России в локальных войнах второй половины XX века В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан» В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области» В Рязанской области гражданам старшего возраста предложат работу Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега В Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» в соревнованиях за Кубок России по тяжелой атлетике Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге В рязанском кафе выступит музыкант-путешественник с восьмиструнной гитарой В Рязанской области ожидают метель и сильный ветер Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской областиМеждународный день дарения книг отмечают в рязанской библиотеке
Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017, 16:46
Просмотров: 81
Общество
Версия для печати

В Доме общественных организаций города Рязани говорили об участии Советского Союза и России в локальных войнах второй половины XX века

Беседа за «круглым столом» посвящалась Дню памяти о россиянах, выполнявших свой долг за пределами Отечества. Его в России отметят завтра, 15 февраля. В этот день вспомнят всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных операциях.

Сегодня о своей службе в Анголе, Эфиопии, Египте, Венгрии, Афганистане вспоминали те, кому довелось выполнять там свой воинский долг. Собравшиеся говорили о том, что у каждого поколения была своя война. О возможных причинах локальных военных конфликтов говорил профессор РГУ имени С.А.Есенина Рудольф Подоль. Николай Черных вспоминал о том, как в первой половине 90-х годов прошлого столетия получил назначение в Анголу. Он готовил к боевым действия ангольских десантников. В основу подготовки был взят армейский рукопашный бой. После того как президент республики Жозе Эдуарду душ Сантуш высоко оценил уровень подготовки десантных подразделений, Николаю Черных было поручено на тех же принципах подготовить личную охрану президента. Через пять лет Черных вернулся из Африки и до отставки работал преподавателем в РВВДКУ.

Самую многочисленную армию участников в локальных войнах составляют те, кто выполнял свой интернациональный долг в Республике Афганистан с1979 по 1989 годы. За 10 лет Афганской войны страна потеряла 15 тысяч бойцов, 137 из которых – рязанцы. Сейчас в региональном отделении общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на учете состоят более 2,5 тысячи воинов-интернационалистов, а также те, кто принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и других «горячих точках».

Завтра в полдень ветераны, а также их родные соберутся у памятника погибшим в локальных войнах и возложат цветы к Вечному огню. Там же пройдет акция «Красный тюльпан», в которой примут участие молодежные образовательные общественные организации Рязани. Они придут на площадь Маргелова с тюльпанами, которые дома изготовят своими руками из бумаги, картона и других материалов. После акции ветераны соберутся в Рязанском Дворце молодежи. Там состоится торжественное собрание и награждение тех, кто сегодня активно работает в ветеранских организациях.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:21
Международный день дарения книг отмечают в рязанской библиотеке
16:58
В Рязанской области гражданам старшего возраста предложат работу
16:57
В Рязани пенсионерка перевела «телефонным» мошенникам 50 тысяч рублей
16:52
Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» в соревнованиях за Кубок России по тяжелой атлетике
16:46
В рязанском кафе выступит музыкант-путешественник с восьмиструнной гитарой
16:46
В Доме общественных организаций города Рязани говорили об участии Советского Союза и России в локальных войнах второй половины XX века
15:45
В Рязанской области ожидают метель и сильный ветер
15:39
В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»
15:21
В Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса
15:07
Рязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег
14:21
Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»
14:17
В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области»
13:52
Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области
13:39
Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской области
13:33
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов региона
12:44
В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов
12:30
Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты»
11:49
На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту
11:43
Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя
11:40
В Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города
11:39
В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам
11:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега
11:01
Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге
10:40
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке
10:28
Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом
10:23
В Рязанской области тушили дачный дом
10:18
В Рязани столкнулись две иномарки
10:13
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 27 ДТП
09:02
Рязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»
09:00
Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦ
Вся лента новостей
№ 26 (5313) от
14 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Самый массовый старт
Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Без изъянов
Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы