В рязанском кафе выступит музыкант-путешественник с восьмиструнной гитарой

Александр Островский, уже больше 15 лет путешествующий по разным уголкам России, даст концерт в 108 cafeshop. Его проект «Дельта-Четыре Дуба» посвящен мистической гитарной музыке. Кроме того, на встречах со слушателями Александр делится рассказами о местах, где он побывал, и секретами жизни в дикой природе.

Путешественник и музыкант выбирает для посещения сакральные для разных народов России места. Среди них – деревня Окунево недалеко от древнего поселения Аркаим в Челябинской области и долина у горы Белуха в Алтайском крае. По впечатлениям от знакомства с историей и природой регионов России Островский пишет инструментальную музыку. Концерты он дает на восьмиструнной гитаре, которую сконструировал для себя сам.

Концерт Александра Островского состоится 16 февраля в 19.00 в кафе 108 cafeshop по адресу: ул. Свободы, д.35. Стоимость билетов – 200 рублей.

Фото 108 cafeshop