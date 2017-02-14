Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» в соревнованиях за Кубок России по тяжелой атлетике

Как информирует сайт регионального правительства, состязания проходили в Татарстане в период с 6 по 13 февраля. В них принял участие спортсмен из Рязанской области, мастер спорта России международного класса Геннадий Муратов. Он занял третье место в многоборье в весовой категории свыше 105 кг, показав результат 418 кг. Геннадий Муратов – спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Рязанской области и ДЮСШ «Лидер» г. Касимова и тренируется под руководством Сергея Бондаренко.