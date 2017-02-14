В Рязани пенсионерка перевела «телефонным» мошенникам 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции помогли вернуть женщине практически всю украденную сумму

В полицию обратилась 80-летняя рязанка, которая рассказала дежурному офицеру, что стала жертвой злоумышленников, сообщает сайт УМВД России по области. В беседе с пострадавшей выяснилось, что рано утром пенсионерке позвонили. Мужской голос сообщил, что сын пожилой женщины попал в беду и требуются деньги для того, чтобы помочь ему. Собеседник назвал сумму в 50 тысяч рублей и реквизиты, на которые надо переслать через банкомат деньги. Пожилая женщина достала свои сбережения и отправилась к ближайшему банкомату. По пути к банку она несколько раз пыталась дозвониться до сына, но он на вызовы не отвечал. Отправив 50 тысяч рублей на указанные по телефону реквизиты, пенсионерка все-таки дозвонилась до сына и выяснила, что он спокойно спал всю ночь дома и ничего с ним не случилось. Тогда пожилая женщина поняла, что стала жертвой злоумышленника, и обратилась в полицию.

Оперативник уголовного розыска сразу же принял меры, чтобы вернуть деньги, которые пострадавшая переслала злоумышленникам. По реквизитам,указанным в чеке, он обратился в банк и потребовал «заморозить» перевод. Банковскую операцию удалось прекратить и злоумышленникам «ушло» только 4 тысячи рублей, остальные – 46 тысяч рублей – «заморозили» и позже вернули пострадавшей.