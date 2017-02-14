В Рязанской области гражданам старшего возраста предложат работу

Сайт правительства области сообщает, что 28 февраля в регионе пройдут ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Ярмарки вакансий состоятся в различных муниципальных образованиях области. Планируется, что в них примут участие представители более 80 предприятий и организаций, представляющих промышленную сферу региона, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. В общей сложности посетителям ярмарок будет предложено около 700 вакансий. Они смогут также получить подробные консультации по вопросам трудоустройства.

В Рязани ярмарка вакансий состоится с 10 до 13 часов в МКЦ. В Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском и Шиловском районах – на базе филиалов областного Центра занятости населения. В Ухоловском районе ярмарка пройдет в здании Детского юношеского центра.

Подробная информация по телефону «горячей линии»: (4912) 92-21-52, а также в органах службы занятости по месту проживания.