Международный день дарения книг отмечают в рязанской библиотеке

Праздник появился в 2012 году благодаря основательнице сайта детской книги в США Эмми Бродмур. Идею подсказал ее маленький сын, который спросил однажды у мамы, почему нет особого дня, когда люди просто так дарят друг другу книги. Обращаясь к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей Эмми инициировала ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг. Идею праздника подхватили миллионы людей по всему миру, в том числе и в России. К акции подключились многие библиотеки в различных уголках нашей страны. Рязань не стала исключением. В областной библиотеке имени Горького акция проводится четвертый год.

– Благодаря ней наши фонды пополняются различными изданиями. Их количество достигает нескольких сотен. Часть книг мы обязательно передаем в те организации, где их очень ждут: воинские части, лечебные учреждения, Рязанский военный госпиталь, муниципальные библиотеки области, – говорит заместитель директора библиотеки имени Горького Надежда Чернова. – Активное участие в акции ежегодно принимает Управление внутренних дел Рязанской области. Сотрудники ведомства с удовольствием приносят в дар книги, в том числе и правовой направленности.

Акция продлится в библиотеке в течение нескольких дней.