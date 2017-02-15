Эксперт: рубль сейчас перекуплен

Рубль и доллар укрепляются. Евро снижается. Какие риски ждут валютный рынок в связи с приходом Дональда Трампа к власти в США

Глава Европейского центрального банка Марио Драги обеспокоен политикой Дональда Трампа по ослаблению регулирования финансовой сферы. И, судя по реакции рынка, не зря.

– Евро стал снижаться. Это еще не паника. Ослабление на сотые доли процента. Однако тенденция не очень хорошая. В особенности для предприятий Европы, ориентированных на импорт. Эксперты констатируют, что доллар сейчас успокоился, но говорить об окончании повышательной коррекции еще рано. Российская валюта, в паре с американской, уверенно набирает силу, вернувшись к тренду на укрепление. Один из факторов – подорожавшая нефть. В плюс сыграл и рост аппетита к риску среди игроков, который поддержал словесными интервенциями Трамп. Он напомнил о фискальных стимулах для американских компаний. Черное золото слегка подтолкнул вверх отчет Международного энергетического агентства, в котором сообщалось, что ОПЕК на 90% выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти. Сейчас рубль себя чувствует вполне хорошо. Российская валюта идет по сценарию 2015 года, – рассказал в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.

«Пока мы все-таки идем по сценарию 2015 года. Я считаю, что рубль сейчас перекуплен и к концу года должен будет снижаться к отметке 62 рубля за доллар. Я думаю, что в течение февраля-марта мы можем увидеть еще и более крепкий рубль, но системно это нашим платежным балансом не подтверждается», – отметил в эфире радио Sputnik эксперт.

По словам Валерия Вайс­берга, сейчас многое будет зависеть и от того, какой бюджет предложит Дональд Трамп на 2018 год.

«Когда доллар укреплялся, то внимание в основном было приковано к Федеральной резервной системе. Ожидание того, что будет расти ставка, поддерживало крепкий доллар. Но вот словесная интервенция Трампа и в целом желание проводить сбалансированную политику не прямо крепкого доллара, а устойчивого стабильного доллара, достаточно быстро умерила аппетиты спекулянтов. В принципе сейчас динамика доллара очень сильно зависит от того, какой бюджет предложит Трамп на 2018 год. Мы через пару недель основные параметры должны получить. От этого рынок уже будет отталкиваться, от объема доходов, расходов запланированных, от дефицита и уже будет строить свои оценки. И, я думаю, что новый подъем доллара не исключен ближе к лету, когда Федеральный резерв будет поднимать ставку», – отметил эксперт.

(Предоставлено радио «Спутник».

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