В Бобровинской библиотеке открылась выставка авторских работ

В Бобровинской сельской библиотеке в рамках проекта «Библиотека – территория добра и творчества» открылась персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства «Пространство кукол» Тамары Савиной, жительницы деревни Михино Бобровинского сельского поселения.

С детства она любила рисовать, делать поделки в виде животных из корней камыша, раздаривала их своим друзьям и знакомым и участвовала во многих выставках. После школы работала на Павлодарском керамическом заводе. В 1972 году по направлению предприятия, на котором Тамара (тогда еще Жукова), трудилась вместе с будущим мужем Владимиром Савиным, поступила в техникум народно-художественных промыслов в Закарпатье (Ивано-Франковская область Украины) на отделение художественной керамики. Посещала факультативы, обучалась бисероплетению, резьбе по дереву, ткачеству, кружевоплетению… В 1977 году, получив специальность художника-мастера по художественной керамике, Тамара Александровна вернулась на завод и продолжила работу художником-скульптором. Вместе с мужем участвовала в городских и республиканских выставках народного творчества. И везде их работы были отмечены благодарственными письмами, грамотами, дипломами.

В 1999 году Савины приехали на постоянное жительство в Кораблинский район Рязанской области. Создали в Доме культуры кукольный театр-студию «Савенок» и любительское объединение «Узор». Учили ребят народным промыслам – резьбе и выжиганию по дереву, кружевоплетению, ткачеству, плетению из соломки, изготовлению мягкой игрушки. Дети осваивали азы живописи, графики, рисунка, работы в технике папье-маше, знакомились с культурой, традициями родного края, с его природой и историей.

Работу с детьми Савины продолжили в районном организационном методическом центре, выявляли среди жителей Кораблинского района народных умельцев, ремесленников, которые вязали, вышивали, занимались лоскутным шитьем, лозоплетением, кружевоплетением и организовывали выставки их поделок. В настоящее время Тамара Александровна не работает, но свое любимое дело не оставляет. Напротив, у нее появилось больше времени, чтобы реализовывать новые задумки.

Выставку Тамары Савиной «Пространство кукол» можно назвать и профессиональной, и любительской. На ней представлены куклы-хлопушки – зайка, ежик, лиса, крокодил, лягушка, сшитые специально для «Савенка». Дети, надевая их на руки, с удовольствием разучивали роли и играли в спектаклях на экологическую тему. В экспозиции есть театральные тростевые куклы: Баба-яга, Петрушка, Аленушка, Иванушка, волшебница, леший. Стоит только взять куклу за стержень, подвигать специально прикрепленными к ней тросточками – как кукла оживет, и начнется добрая сказка.

Художнику удалось передать чувство радости и веселья, выполнив в технике папье-маше фигурки из серии «Рязанская губерния в танцах». Разглядывая композицию, словно оказываешься на старинном русском гулянье. Юноши играют на музыкальных инструментах. Кто на гармошке, кто на контрабасе, балалайке. Девушки с длинными косами, в нарядных сарафанах, в кокошниках. Каждая из фигурок застыла в движении искрометной пляски. Есть у Тамары Александровны замысел – сделать коллекцию кукол разных губерний в народных костюмах.

Представлены на выставке и маски, которые можно использовать для проведения русских фольклорных праздников. Особенно дороги для самого мастера шахматы. На их изготовление ушел почти целый год. На выставке представлены изделия из глины, украшения и предметы домашнего быта, выполненные из натурального меха, ткани, бисера.

Посетителям была предоставлена возможность увидеть старинные женские и мужские пояса, подпояски, повязки, обручи для головы, которые наши предки надевали во время работы. Эти изделия изготовлены на старинном домашнем ткацком станке и на бердышке – одном из самых первых ткацких станков Древней Руси. Для всех желающих Тамара Александровна провела мастер-класс работы на бердышке.

Тамара Савина занимается еще и кружевоплетением, лоскутным шитьем, живописью, и следующая выставка в библиотеке будет посвящена именно этим видам искусства.

Елена Курашкина,

ведущий библиотекарь Бобровинской сельской библиотеки