Религия, философия, наука

В Рязани продолжаются «Циолковские вечера»

Далеко не все знают о том, что, помимо разработок в космической сфере, К.Э. Циолковский немало времени уделял изучению философии. Именно об этой сфере деятельности ученого рассказал заведующий кафедрой философии РГУ имени Есенина, доктор философских наук, профессор Рудольф Янович Подоль.

Во время своей публичной лекции «К.Э. Циолковский: философия космизма» он напомнил, что Константин Эдуардович был, по сути, ученым-самоучкой. Дорога в обычные учебные заведения, где бы он мог получить реальное образование, была для него практически закрыта из-за имеющегося у него дефекта слуха. Он был вынужден заняться самообразованием, что у него получилось блестяще благодаря огромной тяге к знаниям.

«Все, чего он достиг как инженер, как теоретик, как физик, как основоположник теоретической космонавтики и мыслитель, – уверен Рудольф Янович, – все это благодаря его титанической самоотверженной самостоятельной работе».

Рудольф Янович представил долгое время неизвестный широкой публике философский труд Циолковского «Научный щит веры», в котором Константин Эдуардович сделал попытку толкования текстов Нового Завета с точки зрения рационализма.

В своей философии, по мнению лектора, Циолковский ставил перед собой задачу создать единую, целостную картину мира, которая виделась ему состоящей из трех элементов: религии, философии и науки, которые тесно переплетены между собой.

Рудольф Подоль говорил и о духовной составляющей жизни каждого человека, о тех уроках, которые дает жизнь. Особенно, если она проходит в стенах монастырей, а именно, афонских, которым и был посвящен небольшой документальный фильм, созданный лектором и его коллегами во время путешествия на Святую гору, где они посетили несколько обителей.

Татьяна Страхова