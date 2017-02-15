Кто лучше?

Фестиваль открывает таланты

В минувшие выходные в домах культуры п. Искра и Окского сельского поселения продолжились отборочные выступления по программе фестиваля народного творчества Рязанского муниципального района «Щедра талантами рязанская земля», который стартовал в районе 19 января.

Фестиваль проводится ежегодно. Его участниками становятся коллективы художественной самодеятельности поселковых домов культуры и детских школ искусств.

В воскресенье на сцене ДК Искровского сельского поселения выступили коллективы поселков Шевцово и Госплемстанции, а на базе Окского поселенческого ДК свои таланты показали представители поселков Окский, Ровное и Вышетравино.

В программе выступлений – вокальные, танцевальные номера и выступления чтецов. По словам организаторов, всего в отборочном туре фестиваля примут участие более четырех тысяч человек. По итогам смотра жюри определит лучшие коллективы, которые выступят на гала-концерте 27 марта в областной филармонии.

Планируется, что в рамках проекта в день закрытия фестиваля будет организована выставка-продажа сельскохозяйственной продукции предприятий Рязанского района и мастеров декоративно-прикладного творчества.