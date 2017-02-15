Социальные инвестиции

Что они прибавили рязанскому региону

Векторы государственной политики, пожалуй, виднее всего в социальной сфере. Каково их направление, можно судить по событиям, произошедшим за последние годы в регионе впервые – по крайней мере, в новейшей истории. Это возведение сельских школ с бассейнами, современных больниц, физкультурно-спортивных комплексов почти в каждом райцентре и других объектов, важных и нужных для рязанцев.

Количество и качество

О величине бюджетных инвестиций можно судить по такой сухой цифре: за последние годы в области построено около 200 объектов социальной сферы. Уже сама по себе это «говорящая» цифра. Но главное – современный характер этих инвестиций. К примеру, в отдаленном селе Студенки, на границе Рязанщины, по программе социального развития населенных пунктов построен детский сад. Там, кроме всего прочего, есть и спортзал, совмещенный с музыкальной комнатой, большой медицинский блок, и полы с подогревом. Государство, вкладывая деньги в социальную сферу, одновременно внедряет в ней все новое, передовое, и это позволяет власти достаточно эффективно устранять последствия тех разрушительных процессов, которые царили в стране начиная с 1990-х годов.

Участие рязанцев в этой работе оценено на самом высоком уровне. Дважды, в октябре 2015-го и сентябре 2016 года, область вошла в список десяти лучших регионов РФ по реализации Майских Указов Президента в сфере демографии, здравоохранения и образования. При проведении исследования учитывались такие показатели, как снижение детской и материнской смертности, выполнение «дорожной карты» по повышению зарплат работникам сферы образования и здравоохранения, обеспеченность местами в детских садах.

С 2008 года в Рязанской области создано 10 тысяч дополнительных мест для дошкольников. За счет строительства, реконструкции и капитального ремонта введено в эксплуатацию 49 детских садов, отвечающих современным требованиям, открыто 169 дополнительных групп в действующих детских садах и школах. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, с 2008 года по настоящее время выросла с 33 до 47,5 тысячи. Сейчас на очереди в детсады всего 78 детей, но это потому, что родители их хотят устроить ребенка только в учреждения, расположенные в шаговой доступности от места проживания.

Как видим, количество и качество объектов дополняют друг друга. Места для дошкольников, как и другие улучшения в социальной сфере, создавались с помощью реформированного на Рязанщине с 2008-го года государственного управления. Регион и федеральный центр действовали на условиях софинансирования. В область тем самым привлекались дополнительные деньги, и немалые. В частности, на создание дополнительных мест в детсадах ушло более 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. При этом из региональной казны на эти цели направлено свыше 700 миллионов рублей.

Плюс грамотное управление

Конечно, очень заметное достижение в социальной сфере Рязанщины – постройка в 2011 году дорого­стоящего перинатального центра. Здесь, в частности, осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая, медико-реабилитационная помощь наиболее проблемным пациентам. Но, как и в случае с другими объектами соцсферы, этот высокотехнологичный центр сразу был включен в только что созданную на Рязанщине трехуровневую систему здравоохранения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается на уровне ФАПов, амбулаторий, участковых или центральных районных больниц; специализированная – на уровне межрайонных центров; высокотехнологичная – на уровне региональных центров, федеральных учреждений здравоохранения.

Разумеется, и другие объекты здравоохранения включались в эту систему сразу же. А таких новостроек немало.

В числе 31 объекта здравоохранения, построенных и введенных в эксплуатацию в последние годы, кроме Рязанского областного клинического перинатального центра, нельзя не назвать акушерский корпус в Новомичуринске, комплекс психбольницы в поселке Выша Шацкого района, радиологический корпус Рязанского областного клинического онкологического диспансера, терапевтические корпуса в Пронске и Александро-Невском, роддома в Шилове и Касимове, поликлинику в Шацке, конечно же, лечебный корпус клинической больницы им. Н.А. Семашко. Появились 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов в 12 районах области. Кроме этого, открыто 22 офиса общей врачебной практики, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, пять офисов в г. Рязани. Важное значение имеет и диализный центр «Фрезениус».

Введением в эксплуатацию новых объектов социальной сферы роль государства не исчерпывается. «Современной социальной сфере – современное управление» – вот в чем суть создания трехуровневой системы здравоохранения.

Кстати сказать, в мае 2016 года на заседании Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, состоявшемся под председательством Президента РФ В.В. Путина, Рязанская область была названа в числе лучших регионов страны по эффективности системы независимой оценки организаций социальной сферы (гражданский контроль за исполнением Майских Указов). Независимая оценка ведется по таким направлениям, как открытость информации об организации и предоставляемых ими услугах; комфортность условий предоставления услуг; время ожидания оказываемых услуг; компетенция доброжелательности, вежливость специалистов; удовлетворенность населения качеством оказания услуг. Для организации этой системы в каждом субъекте Российской Федерации созданы общественные Советы, которые выбирают организации для проведения независимой оценки. В среднем степень охвата организаций этой работой составляет порядка 20%. Регионы-лидеры – Рязанская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край.

В целях повышения доступности оказания медицинской помощи населению в области с 2012 года организована работа медико-социального автопоезда «Забота и здоровье», за 5 лет специалистами, участвующими в данном проекте, осмотрено около 50 тыс. человек. В регионе активно внедряются профилактические технологии в здравоохранении. Организована служба медицинской профилактической помощи. Она включает в себя Центр медицинской профилактики и информационных технологий, 7 центров здоровья, 19 отделений и 18 кабинетов медицинской профилактики. В настоящее время работает около 200 школ здоровья для пациентов, в которых население обучается навыкам здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Новое и передовое

Похожие процессы и в сфере образования. Идеальный вариант – ребенок из современного детсада попадает в образцовую школу – пока не достигнут, но шаги в этом направлении сделаны. Например, в михайловском селе Грязное введена в эксплуатацию школа, о которой местные жители даже не мечтали. Просторное здание рассчитано на 160 учащихся и включает спальный корпус, современные классы, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотеку, пищевой блок и столовую. А в сараевском селе Борец здание новой школы включает в себя, кроме этого, еще и детский сад с отдельной площадкой для игр малышей.

В целом в систему образования пришли очень большие инвестиции. Кроме двух вышеназванных учебных заведений, за последние годы построены школы в Кадоме (на 600 мест), в Ряжске (на 800 мест), в микрорайоне Кальное г. Рязани (на 600 мест), в Скопине (на 750 мест), в селе Кустаревка Сасовского района (на 132 места), в поселке Октябрьский Пронского рай­она (250 мест), в селе Шостье Касимовского района (на 132 места), в деревне Павловка Александро-Невского района (на 108 мест). Капитально реконструировано здание бывшего проф­техучилища в р.п. Елатьма под современную школу на 600 мест. Начато строительство школы в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани на 1100 мест.

Впрочем, часть образовательных услуг можно теперь получать и вне учебных заведений – в физкультурно-оздоровительных комплексах, например. Их теперь в области 20. Каждый – с бассейном, а в Сасове – еще и с искусственной ледовой ареной. ФОКи «расселились» по всей территории Рязанщины. Кроме того, в области в последнее время открыто 17 новых многофункциональных спортивных площадок, 2 футбольных поля с искусственным покрытием в Шилове и р.п. Чучкове, стадионы в поселках Лесной Шиловского района и Крутоярский Касимовского района. Введены в эксплуатацию бассейны в РязГМУ, в радиоуниверситете, начато строительство – в РГУ имени Есенина. Открыта Академия тенниса в Рязани, в Рязанском районе – биатлонный комплекс.

Дополнительное образование и взрослым, и детям можно получать и в учреждениях культуры. В последние годы и в этой сфере вводилось в эксплуатацию немало объектов: пристройка к зданию областной библиотеки им. Горького в Рязани, которая теперь по праву считается одной из лучших в федеральном округе, культурно-спортивный центр в селе Малинищи Пронского района, многофункциональный культурный центр в Касимове, Дом культуры в Ухолове на 400 мест и другие.

В основном в социальную сферу региона вкладывались бюджетные средства. Но все-таки нельзя забывать и о частных инвесторах. В 2015 году, например, в Рязани состоялось торжественное открытие частной клиники «Мать и дитя». Это двухэтажное здание общей площадью 1450 кв. м, включающее в себя отделения акушерства и гинекологии, педиатрии, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, операционный блок, оснащенные новейшим медицинским оборудованием экспертного класса. Главное же – стало возможным в Рязани лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В клинике с 2016 года медицинская помощь оказывается в системе обязательного медицинского страхования по тарифу, установленному на территории Российской Федерации.

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В последние годы в социальную сферу Рязанщины были направлены серьезные инвестиции. Заметим: государство выделяет бюджетные средства тем регионам, где их грамотно умеют использовать. Но многое еще предстоит сделать, чтобы жизнь наших земляков стала лучше. И вместе мы это сделать сможем.