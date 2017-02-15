Задачи социальной сферы

обсуждали на заседании регионального правительства

Состоялось заседание регионального правительства.

В его работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации г. Рязани.

На заседании был внесен ряд изменений в областные законы и нормативно-правовые акты в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Речь шла о задачах в социальной сфере, в том числе по поддержке льготных категорий населения, образования и здравоохранения, о повышении эффективности управления муниципальными финансами, улучшении работы в секторе природопользования и охраны окружающей среды, об организации деятельности региональной Общественной палаты.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки АПК. В настоящее время федеральным центром утвержден новый порядок субсидирования сельскохозяйственных предприятий. В частности, предоставление господдержки теперь зависит от таких условий, как урожайность агрокультур и продуктивность скота.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что руководителям регионального минсельхоза следует довести до сельхозпредприятий информацию о новеллах в полном объеме и обеспечить поддержку при оформлении и получении субсидий.