Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Вторая полоса
Общество
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Метели, снежные заносы

В области обеспечат оперативную и качественную уборку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов

На заседании регионального правительства Олег Ковалев подчеркнул, что в связи с ухудшением погодных условий все дорожные и коммунальные службы должны быть переведены на усиленный режим работы и в круглосуточном режиме обеспечивать оперативную расчистку дорог, улиц, дворов от снега во всех муниципальных образованиях. «Работать по расчистке снега надо так, чтобы неудобства рязанцев от неблагоприятной погоды были минимальными, – сказал Олег Ковалев. – Особое внимание прошу обратить на то, как эта работа ведется в районах области».

Министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву глава области поручил организовать работу всех профильных структур и обеспечить контроль за качеством деятельности по расчистке всех территорий от снега и наледи.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
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