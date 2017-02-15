Метели, снежные заносы

В области обеспечат оперативную и качественную уборку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов

На заседании регионального правительства Олег Ковалев подчеркнул, что в связи с ухудшением погодных условий все дорожные и коммунальные службы должны быть переведены на усиленный режим работы и в круглосуточном режиме обеспечивать оперативную расчистку дорог, улиц, дворов от снега во всех муниципальных образованиях. «Работать по расчистке снега надо так, чтобы неудобства рязанцев от неблагоприятной погоды были минимальными, – сказал Олег Ковалев. – Особое внимание прошу обратить на то, как эта работа ведется в районах области».

Министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву глава области поручил организовать работу всех профильных структур и обеспечить контроль за качеством деятельности по расчистке всех территорий от снега и наледи.