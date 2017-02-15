Музей К.Э. Циолковского реализует просветительскую программу

Просветительская программа «Основы астрономии и космонавтики» разработана в целях повышения интереса детей и молодежи к изучению истории отечественной космонавтики. Она активно реализуется музеем К.Э. Циолковского в ходе подготовки к 160-летию со дня рождения великого ученого, которое будет отмечаться в 2017 году.

Предусмотрен большой цикл мероприятий, в том числе тематические занятия со школьниками. Так, 16 февраля в музее К.Э. Циолковского в селе Ижевском Спасского района состоится занятие «Космический художник», посвященное советскому космонавту А.А. Леонову, его деятельности на орбите и творчеству. Учащимся будет продемонстрирована мультимедийная презентация наиболее интересных живописных работ А.А. Леонова.

Алексей Архипович Леонов – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1965 году в ходе совместного полета с Павлом Беляевым на корабле «Восход-2», он совершил первый в истории выход в открытый космос, продолжительность которого составила 12 минут 9 секунд. Он автор более 10 научных трудов, 4 изобретений, ряда книг, среди которых «Пешеход космоса», «Солнечный ветер», «Выхожу в открытый космос» и другие. Алексей Леонов написал около 200 картин и в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. А.А. Леонов награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, является лауреатом Государственной премии СССР, премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности, удостоен и ряда других, в том числе иностранных, наград.