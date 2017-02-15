Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Вторая полоса
Общество
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Космический художник

Музей К.Э. Циолковского реализует просветительскую программу

Просветительская программа «Основы астрономии и космонавтики» разработана в целях повышения интереса детей и молодежи к изучению истории отечественной космонавтики. Она активно реализуется музеем К.Э. Циолковского в ходе подготовки к 160-летию со дня рождения великого ученого, которое будет отмечаться в 2017 году.

Предусмотрен большой цикл мероприятий, в том числе тематические занятия со школьниками. Так, 16 февраля в музее К.Э. Циолковского в селе Ижевском Спасского района состоится занятие «Космический художник», посвященное советскому космонавту А.А. Леонову, его деятельности на орбите и творчеству. Учащимся будет продемонстрирована мультимедийная презентация наиболее интересных живописных работ А.А. Леонова.

Алексей Архипович Леонов – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1965 году в ходе совместного полета с Павлом Беляевым на корабле «Восход-2», он совершил первый в истории выход в открытый космос, продолжительность которого составила 12 минут 9 секунд. Он автор более 10 научных трудов, 4 изобретений, ряда книг, среди которых «Пешеход космоса», «Солнечный ветер», «Выхожу в открытый космос» и другие. Алексей Леонов написал около 200 картин и в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. А.А. Леонов награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, является лауреатом Государственной премии СССР, премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности, удостоен и ряда других, в том числе иностранных, наград.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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Задачи социальной сферы
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В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»
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Расследование продолжается
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы опасными промышленными отходами
Димитрий Соколов
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Что они прибавили рязанскому региону
Юрий Евстифеев
Экономика
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Рубль и доллар укрепляются. Евро снижается. Какие риски ждут валютный рынок в связи с приходом Дональда Трампа к власти в США
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В Бобровинской библиотеке открылась выставка авторских работ
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№ 27 (5314) от
15 февраля 2017
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В свежем номере
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Президент принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Николая Любимова
Помним. Гордимся
Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных опе...
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
Сложил полномочия
На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке
Задачи социальной сферы
обсуждали на заседании регионального правительства
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