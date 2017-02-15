Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Вторая полоса
Общество
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Путь к знаниям – через Интернет

Рязанцы могут стать слушателями открытых образовательных онлайн-курсов

Проект «Открытое образование» (https://openedu.ru/) предлагает на выбор более 150 курсов.

Чтобы начать обучение, необходимо зарегистрироваться на платформе openedu.ru, после чего выбрать на сайте понравившийся курс. Лекции читают преподаватели ведущих высших учебных заведений, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, Политех, МИСиС и другие. Все записи лекций, размещенные на сайте, доступны для просмотра в любое время суток. Для зачисления на курс никаких документов не требуется.

Культурно-образовательный проект «Эшколот» (http://eshkolot.ru/) открыл онлайн академию Eshkolot.online, где собрал видео своих лучших лекций из прочитанных в Москве за последние 7 лет. Лекторы – университетские преподаватели из России, Израиля, Германии и США.

Информация разделена на шесть тем-«факультетов»: искусство/архитектура, филология, философия/религия, этнография, история и музыка. В каждом разделе предложены опции «карта» и «таймлайн», с помощью которых можно выбрать конкретный регион в определенный исторический период.

Авторы проекта «Эшколот» заявляют, что коллекция будет пополняться за счет новых лекций, и приглашают тестировать академию. Пользование всеми учебными материалами бесплатно.

По материалам сайта администрации Рязани

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
Космический художник
Музей К.Э. Циолковского реализует просветительскую программу
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
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Богатый потенциал – для развития
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Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных операциях.
РВ ТВ
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
Димитрий Соколов
Общество
Сложил полномочия
На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Задачи социальной сферы
обсуждали на заседании регионального правительства
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Метели, снежные заносы
В области обеспечат оперативную и качественную уборку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жить и помнить
В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»
Валентина Севостьянова
Общество
Расследование продолжается
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы опасными промышленными отходами
Димитрий Соколов
Общество
Социальные инвестиции
Что они прибавили рязанскому региону
Юрий Евстифеев
Экономика
Эксперт: рубль сейчас перекуплен
Рубль и доллар укрепляются. Евро снижается. Какие риски ждут валютный рынок в связи с приходом Дональда Трампа к власти в США
Культура
Пространство кукол
В Бобровинской библиотеке открылась выставка авторских работ
Культура
Религия, философия, наука
В Рязани продолжаются «Циолковские вечера»
Культура
Кто лучше?
Фестиваль открывает таланты
Лада Петрова
№ 27 (5314) от
15 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Богатый потенциал – для развития
Президент принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Николая Любимова
Помним. Гордимся
Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных опе...
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
Сложил полномочия
На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке
Задачи социальной сферы
обсуждали на заседании регионального правительства
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