Вести районов

КАСИМОВ. Не так давно компания «Еламед» принимала участие в выставке «EXPO Россия-Армения» в составе коллективной экспозиции Рязанской области. Это позволило предприятию выйти на армянский рынок медицинской техники. Компания «Еламед» получила заказ на продукцию, а все экспонаты, привезенные в Ереван, были реализованы на месте. По возвращении в Елатьму заказанный объем продукции был отгружен новому партнеру из Армении. В настоящее время эта работа продолжается и готовится очередная поставка медицинских приборов в Армению, идут переговоры с еще одним дистрибьютором.

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В Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина прошел литературно-поэтический вечер «Он Марбург мне напоминает: Борис Пастернак и Касимов», приуроченный к дню рождения выдающегося поэта и писателя. Сотрудники рассказали студентам Касимовского нефтегазового колледжа о том, что связывает нобелевского лауреата с Касимовом. Участники встречи узнали, что в древнем рязанском городе писатель и его сестра Лида спасались от голода и ужасов гражданской войны летом 1920 года. В Касимове писатель жил у родственников на Малой Мещанской улице (ныне Карла Либкнехта) в двухэтажном доме. В 2007 году на нем была открыта мемориальная доска. Пастернак в своем письме так отзывался о рязанской глубинке: «Касимов – это что-то вроде русского Марбурга. Он древнее Москвы, бывшая столица татарского царства, очень живописен, в одной своей части по-своему горист…».

СОКОЛОВКА. СПК «Вышгородский» расширяет пахотный клин. Хозяйство приобрело залежные земли: 1100 га в Чучковском, 300 га – в Спасском и около 200 га – в Рязанском районе. Так что страда этого года будет напряженнее, чем обычно. В прошлом году хозяйство закупило немало техники, сейчас механизаторы заканчивают ремонт и техническое обслуживание тракторов, комбайнов и сеялок. Уже частично закуплено топливо. В хозяйстве планируют оснастить трактора навигационными системами, а также создать электронную карту полей.

СПАС-КЛЕПИКИ. В районе прошли отчеты глав Тюковского, Макеевского, Болоньского, Колесниковского сельских поселений. Главными задачами в работе местных администраций в прошедшем году были прежде всего формирование, утверждение, исполнение бюджета сельских поселений, благоустройство территорий населенных пунктов, социальная защита малоимущих граждан, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, другие. Жители муниципалитетов оценили работу глав как удовлетворительную.

ПИТЕЛИНО. В Высокополянской средней школе прошел день памяти «Афганистан – ты боль моей души».

Воин-афганец Сергей Телеев рассказал ученикам о том, какое участие он принимал в боевых действиях, как с нетерпением ждал весточек из дома. Именно тогда он узнал, что такое боевое братство и мужская дружба.

ЕРМИШЬ. В районном Доме культуры прошел концерт художественной самодеятельности. Билеты на него закончились в кассе за неделю. Ведь концерт был благотворительным. Вырученные средства (около 25 тысяч рублей) направляются на лечение шестилетней Вики Пелан, страдающей злокачественной саркомой мягких тканей. Родные Вики благодарны всем, кто оказал финансовую поддержку. Сейчас состояние девочки удовлетворительное, врачи готовят ее ко второму блоку химиотерапии.

КОРАБЛИНО. В администрации района состоялось заседание штаба отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Руководитель районного отряда Александр Викторович Воеводин рассказал о его создании на базе Кораблинской средней школы №2. В отряд приняты 16 школьников, в мае 2017 года планируется прием новых участников, так как движение пользуется большой популярностью у молодежи. Помимо этого, на заседании был рассмотрен план совместных акций с отделом военного комиссариата Рязанской области по Кораблинскому району, Кораблинской автомобильной школы ДОСААФ России и общественными организациями района.

КАДОМ. Подведены итоги лично-командной лыжной гонки среди трудовых коллективов на кубок главы администрации района. Всего на старт вышли 12 команд. Первое место занял коллектив ДЮСШ «Виктория», на втором месте Кадомская средняя школа, на третьем – местный технологический техникум.

СПАССК. В Спасском историко-археологический музей им. Г.К. Вагнера открыта выставка «Узор ложится из кусочков ткани», где представлены работы членов клуба «Волшебный лоскуток». Одеяла и подушки, панно и покрывала, куклы и предметы быта, бусы и шкатулки – вот неполный перечень того, что там можно увидеть.