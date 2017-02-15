Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Вторая полоса
Общество
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Жить и помнить

В Заокской средней школе Рязанского района состоялась акция «Черный тюльпан»
Автор фото: Валентина Севостьянова | Жить и помнить
Фото автора.

Она посвящена очередной годовщине окончания вывода советских войск из Афганистана. Цель акции не только почтить память погибших, но и рассказать молодежи о воинском долге, о верности Отечеству.

В проведении дня памяти приняли участие председатель организации «Боевое братство» по Рязанскому району Александр Лукинский, глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова, председатель молодежной администрации Рязанского района Виталий Исаев, а учителя и ученики школы.

– Девять лет, один месяц и 18 дней длилась война в Афганистане, унесшая много жизней, – сказала глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова. – Через нее прошло много рязанцев. В этой войне погиб и наш земляк Владимир Гусев.

– Почти 140 рязанцев не вернулись с этой войны, три человека пропали без вести, – рассказывает Александр Лукинский, который не понаслышке знает, что такое Афганистан. Сухие цифры, а за ними боль и страдание, долгие месяцы ожидания и, нередко, «черный тюльпан».

Вспоминая о времени, проведенном в Афганистане, бывший воин-интернационалист дал наказ молодому поколению любить и беречь свою Родину, свой край, быть сильными и мужественными, хорошо учиться, заниматься спортом.

Нина Ивановна Судачкова рассказывает, что в семье у Гусевых было четыре сына. На советско-афганской границе оказался младший – Владимир. Домой он писал трогательные письма, обращаясь, в основном, к матери: «Мам, за меня не переживай, я выдержу, я крепкий». Никто не знает, как он погиб, но после 6 декабря 1984 года в село Заокское от него не пришло ни одного письма. Было ему в ту пору чуть более 18 лет. Таким он остался в памяти тех, кто его знал. На здании школы в честь него установлена мемориальная доска. На ней он молодой и сильный. Право ее открыть предоставили матери солдата – Валентине Ивановне Гусевой. Говорят, она гордилась тем, что память о ее сыне сохранится в родном селе. Через полгода ее не стало…

Собравшиеся посмотрели видеоролики, в которых отражены военные действия в Афганистане, открытие Памятной доски погибшему земляку Владимиру Гусеву в родном селе, читали его письма, стихи, посвященные воину-интернационалисту, слушали песни того времени. А после учащиеся школы, местные жители и гости возложили цветы. Как сказал председатель молодежной организации Виталий Исаев, акции памяти пройдут во всех школах Рязанского района.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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Помним. Гордимся
Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных опе...
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
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