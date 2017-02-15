Расследование продолжается

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы опасными промышленными отходами

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области по поступившим из УФСБ России по Рязанской области материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на пром­площадке в районе Турлатово города Рязани в нарушение требований законодательства об обращении экологически опасных веществ и отходов размещена концентрированная серная кислота, относящаяся к 2 классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и ее деградацию, при которой почва уже не может выполнять свои экологические функции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также конкретных виновных лиц.

Напомним: в январе нынешнего года активисты Общероссийского народного фронта заявили о реальной угрозе масштабной экологической катастрофы, которая может затронуть не только Рязань, но и соседние регионы. Тогда общественники обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор и правительство региона с просьбой пресечь незаконные захоронения опасных химических отходов на территории промплощадки.