Богатый потенциал – для развития

Президент принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Николая Любимова

Президент Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Рязанской области». В связи с заявлением Олега Ковалева о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» принята отставка главы региона по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области до вступления в должность лица, избранного главой региона, назначен Николай Любимов. Вчера Владимир Путин встретился с ним в Ново-Огареве. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее Николай Викторович Любимов работал в Калужской области, был главой города Калуги, председателем законодательного собрания, заместителем губернатора.

– Калуга – один из передовых регионов. Везде есть свои проблемы, там тоже их хватает, но все-таки демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге? Какие Вы видите вообще там перспективы? – начал разговор Президент.

– Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край. Думаю, что очень богатый потенциал, в том числе и человеческий, этой области, можно намного более серьезно развить, хотя сделано очень много хорошего, мы видим, в последние годы губернатором, его командой. Тем не менее, думаю, нужно развиваться дальше, – сказал Николай Любимов. – Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую. Есть, конечно, очень много своих нюансов, отличий. Тем не менее Центральная Россия, географическая близость к Москве, промышленный потенциал, кадровый потенциал, что самое главное, позволяют, я думаю, этой области развиваться намного быстрее.

Владимир Путин отметил, что Любимов – человек молодой, но уже достаточно опытный, продемонстрировал хорошую работу на разных участках, причем очень ответственных.

– Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы. Самое главное, конечно, нужно поближе быть к людям, чувствовать, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются в своей ежедневной жизни, и исходить именно из необходимости решения этих вопросов, – отметил Владимир Путин.

– Мое жизненное кредо, наверное, я привык к этому – людей надо уметь слышать и, самое главное, делать то, что им нужно. Постараюсь оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы людям жилось в Рязанской области намного лучше, – заверил Николай Любимов.

По материалам сайта www.kremlin.ru