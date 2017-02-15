Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Первая полоса
Память
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Помним. Гордимся

Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных операциях.
Автор фото: Сергей Ларин | Помним. Гордимся
Фото: Сергей Ларин.

В их числе те, кто выполнял свой интернациональный долг в Республике Афганистан с 1979 по 1989 годы. За 10 лет страна потеряла около 15 тысяч бойцов, 137 из которых – рязанцы. Сейчас в региональном отделении общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на учете состоят более 2,5 тысячи воинов-интернационалистов, а также те, кто принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, в других «горячих точках».

Сегодня в полдень ветераны, а также их родные соберутся у памятника погибшим в локальных войнах и возложат цветы к Вечному огню. Там же пройдет акция «Красный тюльпан», в которой примут участие молодежные образовательные общественные организации Рязани. После ветераны соберутся в Рязанском дворце молодежи. Там состоится торжественное собрание и награждение тех, кто сегодня активно работает в ветеранских организациях, прозвучат песни боевого братства.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных опе...
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
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