Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
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На зеленый огонек

В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
На зеленый огонек

Тренинги для настоящих и будущих водителей, интеллектуальные игры, соцопросы, лекции, показы обучающих фильмов проходят всю неделю в учебных заведениях Рязани, социальных учреждениях, на автозаправочных станциях. К участию в акции подключены волонтеры из других городов.

– Пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения, и любое связанное с ними происшествие – это всегда травмы и тяжелые последствия. Поэтому нынешняя профилактическая кампания для нас очень важна, – говорит временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД России по Рязанской области Александр Головастов.

На восьми АЗС Рязани волонтеры предлагают всем желающим проверить знания Правил дорожного движения. Водители не тушуются, участвуют в тренинге на расчет тормозного пути.

– Ответы радуют, водители в вашем городе довольно подкованы – делится впечатлениями представитель экспертного центра «Движение без опасности» Любовь Пчелкина. – Сначала мы им задаем проверочный вопрос: «В каких случаях необходимо снижать скорость при виде пешеходного перехода?» Многие дают единственно правильный ответ: «Всегда».

За участие в тренинге водители получают призы – световозвращающие жилеты, шоколадки, ароматизаторы для автосалонов.

Рязанская ГИБДД старается увеличивать количество регулируемых пешеходных переходов – на них происходит значительно меньше ДТП. Но на каждом оживленном участке улицы светофор не поставишь. В таких местах безопасность пешеходов зависит от сознательности водителей. Повысить их дисциплину помогают экипажи ГИБДД, несущие службу возле «зебры».

В прошлом году около пяти тысяч водителей получили штрафные квитанции за непредоставление преимущества пешеходам.

– Если пешеход ступил на проезжую часть в зоне перехода, водители всех направлений обязаны остановиться, пропустить пешехода. Начинать движение можно только после того, как он перейдет на тротуар, – напоминает Александр Головастов.

Нетерпеливость водителей как раз и создает основную трудность для пешеходов. На нерегулируемых переходах в прошлом году произошло 100 ДТП.

Однако и мигающий «зеленый человек» не всегда служит гарантией спокойствия. Длительность звукового сигнала светофора бывает недостаточной для размеренного движения с тротуара на тротуар, и люди вынуждены невольно ускоряться, превращаясь из пешеходов в перебежчиков. Госинспекторы утверждают, что на все воля ГОСТа, отмечая при этом:

– Расчет длительности зеленого сигнала светофора идет от ширины проезжей части, – комментирует врио начальника областного управления ГИБДД. – Регулировка проводится таким образом, чтобы люди пересекали проезжую часть не бегом, а шагом.

На один шаг среднестатистического пешехода отводится от полутора до двух секунд. Но если обычный пешеход не укладывается в этом время, можно подать обращение в адрес ГИБДД или городской администрации, в чьем ведении находится уличная дорожная сеть вместе со светофорами.

Государственные автоинспекторы тоже проводят необходимые замеры. По их инициативе «зеленый человечек» на перекрестке рядом с остановкой «Дом художника» горит теперь на четыре секунды дольше.

«Туда не ходи, сюда ходи!» – прямые указания воздействуют на участников дорожного движения даже лучше, чем профилактические беседы. Именно с установкой металлических ограждений, мешающих людям разгуливать по дорогам, и возведением искусственных неровностей, вынуждающих водителей сбавлять скорость, автоинспекторы связывают снижение количества ДТП. Но идеалом остаются надземные переходы, надежно разделяющие едущих и идущих. И все же два потока существуют не отдельно друг от друга, а переходят один в другой. Как ни крути, а без взаимного уважения водителей и пешеходов в одном общем городском пространстве точно не обойтись.

– Расчет длительности зеленого сигнала светофора идет от ширины проезжей части, – комментирует врио начальника областного управления ГИБДД. – Регулировка проводится таким образом, чтобы люди пересекали проезжую часть не бегом, а шагом.

На один шаг среднестатистического пешехода отводится от полутора до двух секунд. Но если обычный пешеход не укладывается в это время, можно подать обращение в адрес ГИБДД или городской администрации, в чьем ведении находится уличная дорожная сеть вместе со светофорами.

Государственные автоинспекторы тоже проводят необходимые замеры. По их инициативе «зеленый человечек» на перекрестке рядом с остановкой «Дом художника» горит теперь на четыре секунды дольше.

«Туда не ходи, сюда ходи!» – прямые указания воздействуют на участников дорожного движения даже лучше, чем профилактические беседы. Именно с установкой металлических ограждений, мешающих людям разгуливать по дорогам, и возведением искусственных неровностей, вынуждающих водителей сбавлять скорость, автоинспекторы связывают снижение количества ДТП.

Но идеалом остаются надземные переходы, надежно разделяющие едущих и идущих. И все же два потока существуют не отдельно друг от друга, а переходят один в другой. Как ни крути, а без взаимного уважения водителей и пешеходов в одном общем городском пространстве точно не обойтись.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
Сложил полномочия
На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке
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