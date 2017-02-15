Областная общественно-политическая газета
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15 февраля 2017 года
№27 (5314)
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15.02.2017
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№27 (5314) |
Первая полоса
Общество
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Сложил полномочия

На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке

– В Рязанской области я отработал почти 9 лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение – не выдвигаться на новый срок. Объясню почему. В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные. Только объектов социальной сферы построили около 200. Сформирован эффективный управленческий механизм, который способен качественно работать на благо жителей Рязанской области. Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной Президент В.В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет. В этих условиях, поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регио­нального лидера именно сейчас. Заявление об отставке я подал на имя Президента чуть более недели назад. Хочу, во-первых, поблагодарить всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. Хочу вас заверить, что где бы я в дальнейшем ни работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо. Всем работать! – сказал Олег Ковалев.

Статья опубликована в номере 27 (5314) от 15 февраля 2017 года
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Димитрий Соколов
Задачи социальной сферы
обсуждали на заседании регионального правительства
По материалам официального сайта Правительства области
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Расследование продолжается
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы опасными промышленными отходами
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Что они прибавили рязанскому региону
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Рубль и доллар укрепляются. Евро снижается. Какие риски ждут валютный рынок в связи с приходом Дональда Трампа к власти в США
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Лада Петрова
№ 27 (5314) от
15 февраля 2017
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В свежем номере
Богатый потенциал – для развития
Президент принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Николая Любимова
Помним. Гордимся
Сегодня мы отмечаем День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества, всех, кто принимал участие в локальных военных конфликтах второй половины прошлого века и современных военных опе...
На зеленый огонек
В Рязани продолжается всероссийская кампания «Сложности перехода». Она направлена на профилактику безопасности пешеходов
Сложил полномочия
На заседании правительства региона губернатор Олег Ковалев заявил об отставке
Задачи социальной сферы
обсуждали на заседании регионального правительства
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