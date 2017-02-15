Рязанцам предлагают «Открытое образование»

Жители областного центра могут стать слушателями открытых образовательных онлайн-курсов

Курсы - часть проектов «Открытое образование» и «Эшколот». Проект «Открытое образование» (https://openedu.ru/) предлагает на выбор более 150 курсов

Для того, чтобы начать обучение, необходимо зарегистрироваться на платформе openedu.ru, после чего выбрать на сайте понравившийся курс. Лекции читают преподаватели ведущих высших учебных заведений, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, Политех, МИСиС и другие.

Все записи лекций, размещенные на сайте, доступны для просмотра в любое время суток. Для зачисления на курс никаких документов не требуется.

Культурно-образовательный проект «Эшколот» (http://eshkolot.ru/)открыл онлайн академию Eshkolot.online, где собрал видео своих лучших лекций из прочитанных в Москве за последние 7 лет. Лекторы – университетские преподаватели из России, Израиля, Германии и США.

Информация разделена на шесть тем-«факультетов»: искусство/архитектура, филология, философия/религия, этнография, история и музыка. В каждом разделе предложены опции «карта» и «таймлайн», с помощью которых можно выбрать конкретный регион в определенный исторический период.

Авторы проекта «Эшколот» заявляют, что коллекция будет пополняться за счет новых лекций, и приглашают тестировать академию. Пользование всеми учебными материалами бесплатно, информирует сайт администрации Рязани.