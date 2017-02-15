Ночью в Рязани горели автомобили

Сообщение о пожаре в автомобиле на Первомайском проспекте в Рязани поступило на пульт «01» сегодня в 2 часа 27 минут. Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, автомобиль поврежден огнем. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава государственной противопожарной службы.

В 2 часа 47 минут поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Качевские дворики в Рязани. Огнем уничтожен автомобиль. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В двух пожарах никто не пострадал. Причины пожаров и ущерб устанавливаются.