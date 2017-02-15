В Ряжске состоялась презентация арт-проекта «Рязань, я люблю тебя»

Он прошла в местном краеведческом музее. В рамках проекта было представлено более ста авторских работ лауреатов международных конкурсов, членов Союза художников России.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения области, презентацию арт-проекта посетили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения и слушатели Университета третьего возраста.

По мнению социальных работников, такие встречи необходимы для повышения общего культурного уровня не только подопечных центра, но и сотрудников, снижения эмоциональной нагрузки и приобщения людей к общественной жизни региона.