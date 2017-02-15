В Рязанской области для подопечных социально-реабилитационных центров проводятся патриотические часы

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, они приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.

Так, воспитатели Путятинского центра провели тематический час «Сталинград – пылающий адрес войны», который посвящался событиям 1943 года, связанным с разгромом фашистских войск под Сталинградом.

Урок мужества в Сасовском социально-реабилитационном центре посетил председатель комитета ветеранов ВМФ Сасова и Сасовского района, старший мичман атомной подводной лодки «Новгород Великий» в отставке Владимир Николаевич Рузлев. Он рассказал ребятам о своей службе на флоте, традициях моряков-подводников и особенностях их жизни, показал фотографии и медали.

А воспитанники Шиловского центра посетили Железнодорожный музей станции Шилово. Экскурсовод рассказала ребятам о работе станции во время Великой Отечественной войны, когда здесь располагался важный пункт связи фронта и тыла.