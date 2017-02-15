В Касимовском районе Рязанской области прошли региональные соревнования по картингу

Зимние трековые соревнования по картингу состоялись под девизом «Автоспорт – безопасность на дорогах». Касимов принимает эти состязания уже третий год. Они проводятся для повышения безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации технических видов спорта, повышения водительского мастерства участников, пропаганды безопасного стиля вождения автомобиля.

В заездах приняли участие более полусотни спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет. Это ребята из Рязанской, Нижегородской, Московской, Владимирской областей. Город Касимов представляли семь спортсменов, это воспитанники Касимовского дома детского творчества.

Соревнования проводились по девяти классам, в каждом классе по три заезда. Классы были распределены по возрастам участников и объему двигателя карта.

Самые младшие спортсмены (от 7 до 14 лет) выступали в классе «Ракет 85». В итоги все три места заняли хозяева соревнований – Сергей Семенов, Виталий Кобелев и Валерий Мальков.

Также у касимовцев второе место в классе машин «Honda 6,5» (Герман Корнилаев), первое место в классе «Юниор Стандарт» (Дмитрий Астахов), третье место в классе «Ракет 120» (Михаил Савельев). Все победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

Соревнования, организованные Касимовским домом детского творчества, прошли при поддержке министерства образования региона и администрации города Касимова.

Фото с сайта администрации города Касимова