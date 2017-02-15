В ДТП в Рязанской области погиб житель Волгоградской области

Согласно сводке УМВД России по области, сегодня в 00.06 в Михайловском районе на 189-ом километре автодороги М-6 «Каспий» произошло ДТП со смертельным исходом. 48-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «ВАЗ-21114», не справился с управлением автомобиля, в результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовым автомобилем «DAF», за рулем которого находился 47-летний житель Москвы.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, а два его пассажира - 23-летний и 55-летний жители Волгоградской области с различными травмами были доставлены в больницу.