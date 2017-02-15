Три человека погибли в Рязанской области при столкновении «Лады Приора», «Шевроле Лачетти» и грузовика

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла сегодня в 01.35 в Спасском районе на 241-м километре автодороги М-5 «Урал». 28-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением.

Машину вынесло на полосу встречного движения, где она совершила касательное столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти», а затем лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» и два его пассажира скончались на месте. Третий пассажир легкового автомобиля - 40-летний житель Саратовской области - получил травмы и был доставлен в больницу.