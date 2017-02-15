По Рязани проехал «Познавательный троллейбус»

В Рязани при поддержке администрации города стартовал совместный проект ГИБДД и Рязанской областной библиотеки им. Горького, благодаря которому школьники смогут поближе познакомиться с родным городом, а также на практике изучить правила дорожного движения.

Как сообщает сайт УМВД России по области, для школьников младших классов в рамках акции «Познавательный троллейбус» провели экскурсию по городу на специальном троллейбусе. Инспектор ГИБДД рассказал детям о правилах дорожного движения и на наглядных примерах объяснил, как избегать нарушений и правильно вести себя на дороге. Представитель библиотеки рассказала о достопримечательностях Рязани и интересных фактах из истории родного города.

В конце экскурсии школьники получили памятные и полезные подарки — световозвращающие браслеты.