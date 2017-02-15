В Рязани назначен начальник управления образования и молодежной политики
Алексея Зимина, который занял пост начальника городского управления образования и молодежной политики, руководителям муниципальных образовательных учреждений представила заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.
Как сообщает сайт администрации Рязани, Алексей Зимин ранее занимал должность и.о. ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Фото с сайта администрации Рязани
15 февраля 2017