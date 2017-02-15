За ночь с улиц Рязани вывезли 1190 кубометров снега

Как сообщает сайт городской администрации, в ночь с 14 на 15 февраля в уборке города были заняты 82 единицы техники.

Снег вывозили с улиц Николодворянской, Полонского, Радищева, Сенной, Семинарской, улиц и площадей Ленина и Соборной, Первомайского проспекта. Работы проводили в каждом районе областного центра.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города вывезли 119 144 кубометра снега.