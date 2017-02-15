В Рязанской области подвыпивший гражданин украл пылесос

Продать не успел, помешали сотрудники полиции

Сайт УМВД России по области сообщает, что оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что в доме одного из жителей села Мосолово появился пылесос. Стражи правопорядка установили, что пылесос мужчина украл из дачного дома 46-летней москвички. Будучи в состоянии опьянения он разбил окно, влез в дом, взял пылесос и принес его к себе домой. Реализовать краденое не успел – его задержали полицейские. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.