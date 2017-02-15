В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Эта дата отмечается в стране на государственном уровне с 2011 года

Торжества приурочены к дню окончания вывода советских войск из Афганистана, но вспоминают всех, кто участвовал в локальных войнах и военных конфликтах. Сегодня, как и каждый год 15 февраля, в Рязани, у памятника погибшим в локальных войнах, собирались вместе те, кто воевал в Афганистане.

Цветы к Вечному огню возложили Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, Олег Ковалев, председатель Рязанского регионального благотворительного общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России, Герой Советского Союза Альберт Слюсарь, а также министры регионального правительства, депутаты Рязанской областной и городской думы, руководители администрации Рязани, представители общественных организаций, школьники.

Через горнило афганской войны прошло более полутора тысяч рязанцев. Они честно и добросовестно исполнили свой воинский долг. К великому сожалению, не все они вернулись домой живыми: 134 человека погибли и трое пропали без вести.

На площади Маргелова, у памятника погибшим в локальных войнах, молодежное правительство Рязанской области провело патриотическую акцию «Красный тюльпан», приуроченную к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Учащиеся 39-й рязанской школы, где накануне прошел урок мужества, изготовили из красной бумаги тюльпаны. Красные тюльпаны связывают с днем памяти не случайно – это символ войны в Афганистане. Тюльпаны делают красными в противовес «черным тюльпанам» – так называли самолеты, в которых отправляли тела погибших солдат на Родину. Бумажные тюльпаны привязали к воздушным шарам и отпустили в небо, отдав тем самым дань уважения и памяти погибшим героям.

В музее ВДВ открылась выставка «Афганистан глазами журналистов». На ней представлены фотоснимки журналистов, побывавших в разные годы в Афганистане. Отражены фрагменты фронтовой жизни и быта бойцов, а также жизнь афганского народа. Также представлены экспонаты региональной общественной организации «Афганская ассоциация «Бахтар» (руководитель Накибулла Насими). Работа выставки продлится один месяц.