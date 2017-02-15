В Гербовом зале Дворянского собрания Рязани состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова

В церемонии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, руководители муниципалитетов, общественности.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов познакомил собравшихся с Указом Президента об отставке с поста губернатора О.И. Ковалева по его личному заявлению. Александр Беглов отметил, что Рязанская область – динамично развивающийся регион с большим экономическим, социальным и кадровым потенциалом. Благодаря системному исполнению поручений Президента России серьезные преобразования произошли в социально значимых сферах. Есть рост в промышленности, в аграрном секторе. В регионе появилось много социально значимых объектов. В рейтинге субъектов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом Рязанская область заняла 38 место, поднявшись с 2015 года на 32 позиции.

– Несмотря на сделанное, реализация поручений главы государства должна быть продолжена. Новому руководителю предстоит находить новые импульсы для дальнейшего развития, - сказал Александр Беглов.

По его словам, Николай Любимов – опытный управленец, который прошел все ступени муниципального и регионального управления.

– Я уверен, что он сумеет вывести регион на лидирующие позиции по всем направлениям, – сказал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.