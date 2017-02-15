В Рязанской филармонии состоялся романтический шекспировский вечер

Лауреат Государственной премии РФ актриса Ольга Будина прочла на сцене большого зала пьесу «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Аккомпанировал артистке ансамбль солистов Московской филармонии «Мадригал», в чьем арсенале инструменты Средневековья.

Гостями вечера стали люди всех возрастов, в том числе школьники. Послушать легендарную историю любви пришли и пары, и семьи с детьми. Кроме того, старинная повесть заинтересовала рязанских исторических реконструкторов. Они оделись для торжества в костюмы времен шекспировских героев.

Музыкальной частью концерта стали произведения английских композиторов Д. Доуленда, Г. Пёрселла и У. Крофта, фрагменты музыки Нино Рота из кинофильма Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» и другие сочинения. Художественное чтение длилось около трех часов с антрактом.

Концерт с участием Ольги Будиной и ансамбля «Мадригал» – второй в цикле мероприятий филармонического абонемента «Праздничный». Первый концерт, «Новогодний коктейль», состоялся в январе, а завершающим станет вечер «Весна. Музыка. Любовь…» 8 марта.

Фото Татьяны Клемешевой и пресс-службы Рязанской филармонии