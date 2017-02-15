В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидером вновь стал «Восход СУ-2»

В матче очередного, тринадцатого, тура команда из Касимова одержала трудную победу над «Державой» – 3:2. Решающую шайбу в ворота соперников забросил Сергей Баранов. Набрав сорок очков, он стал лидером среди снайперов.

Вслед за касимовцами идет «Автоимпорт», переигравший «Энергию», – 5:1.Третью позицию занимает «Империя», одержавшая верх над командой из Рыбного, – 9:1. Четвертый результат имеют динамовцы, в упорной борьбе переигравшие ХК «Дядьково», – 3:2. Остальные матчи завершились так: «Шкода-Рязань» – «ВДВ-Рязань» – 4:0, «Здоровье» – «Сокол» – 4:0, «Сталькомплект» – «Витязь» – 3:2, «Лесной» – «Сасово» – 3:2.

17 февраля на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский» скрестят клюшки «Сокол» и «Энергия» (начало – в 22.15). В ближайшую субботу в сасовском дворце «Планета спорта» встретятся «Восход СУ-2» и «Рыбное» (19.00), в «Олимпийском» сыграют «Империя» и «Сасово» (22.45). Завершится четырнадцатый тур матчем «Сталькомплект» – «Лесное», который будет проведен на главной арене «Олимпийского» 19 февраля (начало – в 22.30).