Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов планирует опираться в работе на местные кадры

Об этом глава региона сказал на церемонии представления его в должности временно и.о. губернатора Рязанской области, прошедшей в Гербовом зале Дворянского собрания.

Николай Любимов подчеркнул:

– Рязанская область – знакомый для меня регион, перспективный и богатый, прежде всего, талантливыми людьми. Работать здесь – большая ответственность.

Временно исполняющий обязанности губернатора высоко оценил работу Олега Ковалева на посту главы региона, отметив, что за без малого девять лет в области активно строились объекты социальной сферы, открывались новые производства, успешно работали предприятия агропромышленного и топливно-энергетического комплексов.

– В своей работе я намерен опираться на местные кадры. Я буду использовать весь свой опыт на благо Рязанской области, – заверил глава региона.