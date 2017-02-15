В Рязани пройдет конкурс «Мой профессиональный выбор - сельское хозяйство»

Очный этап конкурса состоится 16 февраля на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, где соберутся рязанские школьники, проявляющие интерес к сельскому хозяйству на специальности, востребованные в нашей области. Организатором конкурса, помимо вуза, является детский областной эколого-биологический центр. На заочный этап поступило 73 конкурные работы из 15 муниципальных образований Рязанской области по номинациям: «Агрономия», «Зоотехния и ветеринария», «Лесное дело». В очный тур прошли 34 работы.

В каждой номинации конкурса после выступления учащихся члены жюри определят победителей и призеров, которые будут награждены дипломами и памятными призами.