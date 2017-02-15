Продукция из Рязанской области отмечена золотой медалью Международной выставки «Продэкспо-2017»

Как сообщает сайт правительства области, международная выставка «Продэкспо» проходила в Москве. Она проводилась при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, под патронатом торгово-промышленной палаты РФ. На выставке размещались экспозиции различных регионов России, а также Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Кореи, Молдовы, Польши и других стран.

Товаропроизводители Рязанской области представили сыры, колбасные и кондитерские изделия, мясные и другие полуфабрикаты, рыбные и овощные консервы, грибы, крупы, чай и напитки. По итогам выставки золотой медалью и дипломом лауреата Международного конкурса «Лучший продукт-2017» отмечена продукция ООО «Лина». Предприятие выпускает и реализовывает замороженные полуфабрикаты. Продукция предприятия реализуется в 72 регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.