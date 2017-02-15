За последние пять лет в Рязанской области не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, передаваемых через воду

Об этом руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева сообщила во время прошедшего сегодня заседания коллегии ведомства. Выступая с основным докладом, Сараева подчеркнула, что качество воды из подземных источников в Рязанской области является относительно стабильным. Благодаря реализации программы по развитию коммунальной инфраструктуры повышается качественно и безопасность питьевой воды, ее соответствие санитарным нормам. В прошлом году по этой программе в районах области построено 22,5 километра водопроводных сетей, шесть станций обезжелезивания и очистки воды, шесть водонапорных башен, 26 шахтных колодцев.

– Реализация мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения в ряде районов области, позволила улучшить качество воды в распределительной сети по санитарно-химическим показателям. Как результат, в течение последних пяти лет на территории региона не регистрировалось вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи инфекции, – подчеркнула руководитель регионального Роспотребнадзора.