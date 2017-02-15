Юный пианист из Рязанской области успешно выступил в Мадриде

Роман Соснин принял участие в гала-концерте классической музыки в исполнении одаренных детей «Российский сувенир»

Концерт был организован министерством культуры Российской Федерации и Посольством России в Испании в рамках культурной программы перекрестного Года туризма «Дни России в Испании». В нем приняли участие юные российские исполнители классической музыки, в числе которых ученик Кораблинской детской музыкальной школы и Регионального центра искусств для детей Роман Соснин.

Пианист исполнил произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Кабалевского и Сергея Рахманинова. Роман Соснин – многократный обладатель именной стипендии губернатора Рязанской области «Юные дарования», лауреатом всероссийских и международных конкурсов, награжден медалями молодежных Дельфийских игр России. Кроме того, пианист стал первым рязанцем – участником Всероссийского детского образовательного центра «СИРИУС», открытого в Сочи по инициативе Президента РФ В.В. Путина.

Источник: сайт правительства Рязанской области