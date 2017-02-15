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15.02.2017, 15:58
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Общество
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Рязанцы провели мастер-класс на фестивале «Первозданная Россия»

Рязанцы провели мастер-класс на фестивале «Первозданная Россия»

На IV фестивале «Первозданная Россия» в Центральном Доме художника состоялась презентация Окского государственного природного биосферного заповедника.

Заместитель директора по экопросвещению Марина Дидорчук познакомила с историей заповедника, его сегодняшним днем, проектами по сохранению природных комплексов юго-восточной Мещёры и угасающих природных популяций. Особый интерес вызвали у зрителей возможность волонтерской работы в заповеднике и программа по восстановлению численности белого журавля – стерха.

На проводившихся в рамках фестиваля мастер-классах методисты отдела экопросвещения Ольга Шириня и Ольга Овчинникова познакомили посетителей фестиваля с глиняной брыкинборской игрушкой. Желающих вылепить выхухоль оказалось довольно много. Во время лепки участники мастер-класса познакомились не только с технологией создания фигурки из глины, но и с особенностями зверька. Сотрудники заповедника рассказали и о том, как в Окском заповеднике с начала его создания (1935 год) работает и развивается проект по спасению русской выхухоли.

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