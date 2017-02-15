Рязанцы смогут принять участие в голосовании за лучшее признание в любви к «Воде России»

Более десяти тысяч человек в девяти российских городах приняли участие в информационной акции «Вода России», которая прошла 4 и 5 февраля в наиболее популярных местах для прогулок Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Хабаровска, Симферополя и Пятигорска.

В ходе проведения акции «Вода России», проводимой по инициативе министерства природных ресурсов РФ, все желающие могут не только выразить в словах и картинках свое отношение к воде, но и продемонстрировать признания в любви к важнейшему земному элементу, источнику жизни на планете, огромной аудитории пользователям социальной сети Instagram и читателям газеты «Большая Москва». В специальном выпуске газеты будут размещены фотографии трех самых активных и самых креативных участников, выбранных путем голосования. Помимо фотографий победителей, можно будет получить много интересной информации о методах экономии воды.

Для маленьких читателей редакция спецвыпуска подготовила занимательные задачи, а взрослые могут ознакомиться с ходом реализации Федеральной целевой программы «Вода России», узнать о новостях программы, об инновационных решениях в сфере очистки воды.

Голосование в социальной сети Instagram продлится до 19 февраля, а итоги акции будут подведены 20 февраля 2017 года.