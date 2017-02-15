В Рязани осудили двух военнослужащих, обокравших войсковую часть более чем на миллион рублей

Как сообщает представитель военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону, 18 марта прошлого года начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения части 41450 при пособничестве бывшего начальника службы похитил 5 ночных прицелов и 4 ящика патронов разного калибра общей стоимостью более миллиона рублей. В тот же день сотрудники правоохранительных органов нашли похищенное в автомобиле бывшего начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения. Боеприпасы и комплектующие к оружию изъяли.

Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений один военнослужащий признал полностью, второй – частично. Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.